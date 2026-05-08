鉅亨網新聞中心 2026-05-09 07:50

高盛 5 月 5 日發布最新研究報告《解碼智能體經濟》(Decoding the Agentic Economy)，提出 AI 產業正邁向一個關鍵轉折點。報告認為，隨著 AI 智能體 (agentic AI) 逐漸從實驗階段進入企業與消費市場，全球 token 需求將迎來爆炸性成長，同時整個科技產業的利潤結構也將被重新改寫。

高盛預測，到 2030 年，全球每月 token 處理量將達 120 千萬億個，約為 2026 年現有算力需求的 24 倍；若企業端智能體全面普及，到 2040 年需求更可能擴大至 55 倍。

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不同於一般從市場規模反推需求的估算方式，高盛科技研究團隊此次採取自下而上的建模方法，實際模擬 AI 智能體執行任務的完整流程，逐步計算 token 消耗，再乘以使用頻率與採用人數，建立需求模型。

高盛指出，AI 產業過去兩年始終存在「使用量增加、成本同步飆升」的矛盾。由於每處理一個 token 都需要消耗大量算力，雲端與模型供應商的毛利率長期承壓。然而，這種局面正在 2026 年出現重大變化。

報告顯示，主流大型語言模型的 token 價格過去每年下降約 40%，但目前價格跌幅已逐漸趨緩，甚至部分服務開始小幅漲價；另一方面，算力成本仍持續快速下滑，包括輝達 (NVDA-US)、超微 AMD (AMD-US)、Alphabet 旗下 Google TPU，以及亞馬遜 (AMZN-US) Trainium 等晶片與加速器平台，均推動 AI 運算成本以每年 60% 至 70% 的速度下降。

高盛認為，當 token 定價趨穩、成本卻持續下降時，AI 產業的利潤空間將迅速擴大。報告指出，2026 年上半年將是 AI 產業從「燒錢擴張期」轉向「盈利改善期」的重要拐點。

高盛強調，真正帶動 token 需求暴增的核心，不是現有聊天機器人，而是 AI 智能體。

目前大部分消費者使用 ChatGPT、Claude 或 Gemini 等 AI 服務時，通常只是提出問題、取得答案後結束對話，平均一次互動約消耗 1700 個 token。

但 AI 智能體不同。它們會持續在背景運作，自動監控郵件、行事曆、工作任務與系統資料，並主動執行工作流程。

高盛模擬的一套郵件管理智能體，每日需消耗約 9.1 萬個輸入 token 與 2.28 萬個輸出 token，單日成本約 0.055 美元，token 消耗量比一般聊天互動高出近 50 倍。

原因在於智能體需要執行多階段推理，包括郵件掃描、分類、資訊提取、內容生成、語氣檢查、合規驗證、安排寄送與記憶更新等流程，每一步都會消耗 token。

此外，企業級智能體還涉及大量循環驗證與錯誤修正機制，使 token 需求呈現非線性成長。

例如高盛模擬的程式開發智能體，每日需處理約 627 萬個輸入 token 與 82 萬個輸出 token，API 成本約 13 美元。雖然數字看似龐大，但相較於軟體工程師的人力成本，已具備相當競爭力。

高盛將消費端 AI 應用分為三個層級。第一層是聊天機器人；第二層是嵌入式 AI 工具，例如搜尋摘要、郵件助理等；第三層則是永遠在線的自主智能體。

報告預估，到 2030 年，全球每日 AI 查詢量將從 2025 年的 50 億次成長至 230 億次，其中約 30% 將流向各類智能體，而非傳統搜尋引擎或聊天機器人。

高盛認為，這將導致搜尋市場出現重大結構變化。傳統搜尋在總查詢量中的占比，將從 2025 年的 68% 下降至 2030 年的 36%，取而代之的是 AI 原生應用與大型語言模型驅動的服務。

企業端市場則被視為最大成長引擎。

高盛估算，到 2040 年高峰期，企業智能體將覆蓋全球 37% 的知識工作者，帶動每月 278 千萬億個 token 需求，占全球總 token 消耗量超過 70%。

由於企業工作流要求高度精準、可審計與可追溯，因此企業智能體的 token 密度遠高於消費端應用。

例如財務分析、資料輸入、客服與醫療記錄管理等場景，都需要大量驗證、工具調用、多模態資料分析與合規檢查。

高盛指出，不同工作類型的成本結構差異極大。程式開發智能體雖然 token 消耗量高，但因主要處理文字，成本相對低廉；相反地，涉及即時語音處理的客服智能體，雖然 token 量較少，但單日成本可能高達 92 美元。

資料輸入類智能體則因需要大量結構化資料驗證，每日 token 消耗可達 2513 萬個，成本約 60 美元。

高盛認為，文字密集、工作流程標準化、工具鏈成熟的職位，將率先被智能體滲透；而涉及語音、多系統整合與高責任追溯需求的工作，導入速度則相對較慢。

報告也研究了 1800 年至 2000 年間、涵蓋 101 種技術與 161 個國家的技術採用歷史資料，發現技術普及速度差異極大。鐵路與固定電話花費超過百年才達滲透高峰，但 ATM 與有線電視不到 20 年即快速普及，中位數約為 29 年。

高盛預測，企業 AI 智能體的採用曲線將呈 S 型發展，2030 年前後進入快速滲透階段，約 15 年達到高峰，快於歷史平均速度。

不過高盛也提醒，數據治理、系統整合、內部流程改造與監管合規等問題，仍將是 AI 智能體全面普及的重要阻力。許多企業可能長期停留在試點階段，難以真正大規模部署。

高盛給予輝達 250 美元目標價，認為其在 AI 訓練與推理領域仍維持領先地位；博通目標價 480 美元，主要受惠大型雲端業者轉向客製化 AI 晶片；AMD 目標價 450 美元，高盛看好其資料中心 GPU 與企業 CPU 業務同步受惠。

其中亞馬遜 AWS 第一季營收年增 28%，手握 3640 億美元訂單積壓與額外 1000 億美元新合約；Google Cloud 第一季營收年增 63%，未執行合約積壓增至 4600 億美元；Meta 則受惠 AI 廣告工具推動廣告變現效率提升。

高盛指出，微軟 Copilot 企業版使用率持續改善，Microsoft 365 升級循環可能加速；Cloudflare 則在邊緣 AI 推理架構具備優勢；埃森哲則有望受惠企業大規模導入 AI 時所需的大量系統整合與流程改造需求。

不過，高盛也警告，純文字聊天機器人市場競爭正迅速加劇，開源模型不斷壓低價格，商業模型的定價能力正在削弱。

報告認為，只有高 token 密度、高技術門檻、難以被開源模型取代的智能體工作負載，才能真正建立長期利潤擴張能力。