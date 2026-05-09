〈熱門股〉聯嘉投控拓展AI應用領域 周漲逾2成股價創高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-09 10:56

車用 LED 製造大廠聯嘉投控 (3717-TW) 第一季稅後純益 9830 萬元，每股純益 (EPS) 達 0.47 元，創單季新高紀錄，隨著聯嘉強化在 AI 領域的發展包括智慧城市、智慧住宅等方向，且車用本業業務需求回溫，本周股價大漲 23%，終結連 3 周下跌，也創去年 8 月 15 日掛牌上市後的新高價。

聯嘉投控拓展AI應用領域。(鉅亨網資料照)

聯嘉指出，正鎖定 AI 車用系統、AI 智慧城市、AI 智慧住宅三大方向來發展新業務。

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其中，聯嘉對 AI 車用系統開發「攝影鏡頭 + 影像辨識 IC+AIIC + 軟體工程」，已取得公共運輸管理系統台灣專利。

聯嘉進一步說明，車載應用主要研發 AI 電子後照鏡、倒車攝影系統和前攝影鏡頭，並開始發展車聯網與自動駕駛技術，與合作夥伴開發 V2X 通訊晶片、L3 及以上自動駕駛決策演算法與協同感知技術。

而 AI 智慧城市則是發展 AI 智慧燈桿、AI 交通監控和 AI 智慧號誌方向，目標建置交通數據平台並與交通管理中心整合，同時，研發基於深度學習的 AI 號誌控制演算法與專用控制模組，拚提升城市運輸效率的未來潛力。

AI 智慧建築則致力於建構更舒適、便利且具整合性的智能生活環境，解決方案更於本季正式出貨。