聯嘉投控有擔保CB募集7.39億元掛牌 樂看今年是轉型關鍵元年
鉅亨網記者王莞甯 台北
聯嘉投控 (3717-TW) 國內第一次有擔保轉換公司債 (37171-TW) 於今 (21) 日掛牌，本次 CB 共發行 7000 張，募集總額為 7.39 億元，轉換價格訂在 17.5 元，轉換溢價率為 103.55%，由國泰證券主辦；聯嘉也指出，墨西哥新廠於本季投產，看好今年將是轉型的關鍵元年。
可觀察到，聯嘉本次競拍反應熱烈，得標均價 105.57，顯示在 AI 車用電子布局與公司轉型效益浮現。
聯嘉說明，完成投控架構重組後，營運體質逐漸優化，墨西哥新廠預計於本季投產，此可大幅縮短對 GM、Ford 等美系客戶交期、降低營運成本，更具備在地化量產優勢，有效規避地緣政治風險，於供應鏈重組浪潮中占據有利位置。
針對自駕車「主動溝通」趨勢，聯嘉開發 Mini-Display 車用面板與智慧 LED 模組，切中車輛透過燈號與圖像進行車外溝通的升級需求，可望成為全球車廠推動自駕化的關鍵技術夥伴。
隨著全球車市回溫、墨西哥新廠產能開出和新產品放量，聯嘉樂觀看待，今年將是營運轉型的關鍵元年。
