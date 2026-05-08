聯嘉投控Q1獲利創高 墨西哥新廠7月起量產
鉅亨網記者王莞甯 台北
車用 LED 製造大廠聯嘉投控 (3717-TW) 公布第一季財報，稅後純益 9830 萬元，每股純益 (EPS) 達 0.47 元，創單季新高紀錄，聯嘉表示，為因應北美客戶強勁需求，墨西哥新廠預計將於 7 月起量產，屆時將更有效發揮就近供貨優勢，降低運輸與庫存成本、提高減碳成效，提升整體獲利表現。
聯嘉第一季合併營收達 18.51 億元，年增 26.61%，創單季新高，尤其隨產能利用率優化和高附加價值產品比重拉升，第一季獲利年增超過 3 倍，營運效能優化成果顯著，也證明了多角化經營和轉型 AI 科技應用上的成效。
對於在 AI 領域的發展，聯嘉指出，鎖定 AI 車用系統、AI 智慧城市、AI 智慧住宅三大方向，其中，對 AI 車用系統開發「攝影鏡頭 + 影像辨識 IC + AI IC + 軟體工程」，目前已取得「公共運輸管理系統」台灣專利，適用於 AI 智能社區、路口，結合號誌系統，可實現 AI 科技執法。
而 AI 智慧城市則是著重 AI 智慧燈桿、AI 交通監控和 AI 智慧號誌方向。
AI 智慧建築則致力於建構更舒適、便利且具整合性的智能生活環境，解決方案已於本季正式出貨，樂觀看待將成為繼車用市場後的第二成長動能。
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