鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至0.27元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MP材料(MP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.27元，其中最高估值0.67元，最低估值0.03元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.67(0.65)
|1.95
|2.6
|3.07
|最低值
|0.03(-0.03)
|0.66
|1.27
|1.2
|平均值
|0.28(0.25)
|1.24
|1.82
|2.09
|中位數
|0.27(0.21)
|1.22
|1.66
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.16億
|11.36億
|13.14億
|17.93億
|最低值
|3.94億
|5.32億
|6.54億
|7.58億
|平均值
|4.56億
|8.13億
|10.14億
|11.29億
|中位數
|4.69億
|8.16億
|10.00億
|11.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|-0.50
|營業收入
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
|2.75億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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