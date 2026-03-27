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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MP材料(MP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.2元下修至0.19元，其中最高估值1.07元，最低估值-0.03元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.07(1.07)
|1.73
|2.6
|3.07
|最低值
|-0.03(-0.03)
|0.58
|0.8
|0.99
|平均值
|0.29(0.3)
|1.13
|1.65
|1.9
|中位數
|0.19(0.2)
|1.22
|1.58
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.43億
|14.24億
|14.39億
|17.93億
|最低值
|3.35億
|5.32億
|6.54億
|7.58億
|平均值
|5.19億
|8.31億
|10.06億
|11.60億
|中位數
|4.67億
|8.21億
|9.44億
|11.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|-0.50
|營業收入
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
|2.75億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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