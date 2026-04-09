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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至0.2元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MP材料(MP-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.2元，其中最高估值1.07元，最低估值-0.03元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.07(1.07)1.732.63.07
最低值-0.03(-0.03)0.580.80.99
平均值0.3(0.31)1.091.611.9
中位數0.2(0.19)1.091.51.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.43億14.24億14.39億17.93億
最低值3.35億5.32億6.54億7.58億
平均值5.10億8.22億9.98億11.60億
中位數4.58億8.16億9.44億11.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.731.520.14-0.57-0.50
營業收入3.32億5.28億2.53億2.04億2.75億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMP

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