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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至4.75元，預估目標價為290.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.63元上修至4.75元，其中最高估值5.16元，最低估值4.49元，預估目標價為290.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.16(4.92)6.277.217.87
最低值4.49(4.49)5.25.856.5
平均值4.75(4.65)5.696.727.44
中位數4.75(4.63)5.786.827.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值97.22億112.06億123.32億133.01億
最低值91.16億100.87億109.31億117.86億
平均值94.75億107.01億118.50億127.71億
中位數95.53億107.42億120.29億129.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.111.832.813.71
營業收入49.72億56.63億66.40億74.30億82.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHWM

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