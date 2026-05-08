鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太(HWM-US)EPS預估上修至4.75元，預估目標價為290.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Howmet航太(HWM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.63元上修至4.75元，其中最高估值5.16元，最低估值4.49元，預估目標價為290.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.16(4.92)
|6.27
|7.21
|7.87
|最低值
|4.49(4.49)
|5.2
|5.85
|6.5
|平均值
|4.75(4.65)
|5.69
|6.72
|7.44
|中位數
|4.75(4.63)
|5.78
|6.82
|7.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|97.22億
|112.06億
|123.32億
|133.01億
|最低值
|91.16億
|100.87億
|109.31億
|117.86億
|平均值
|94.75億
|107.01億
|118.50億
|127.71億
|中位數
|95.53億
|107.42億
|120.29億
|129.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|1.11
|1.83
|2.81
|3.71
|營業收入
|49.72億
|56.63億
|66.40億
|74.30億
|82.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Howmet航太(HWM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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