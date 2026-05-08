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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Howmet航太HWM-US的目標價調升至290元，幅度約3.57%

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Howmet航太(HWM-US)提出目標價估值：中位數由280元上修至290元，調升幅度3.57%。其中最高估值340元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Howmet航太評價：積極樂觀21位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Howmet航太今(8日)收盤價為272.54元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲1.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股HWM市場預估目標價

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