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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.69元下修至13.07元，其中最高估值18.56元，最低估值-8.44元，預估目標價為307.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.56(18.56)
|23.52
|21.98
|17.62
|最低值
|-8.44(-8.44)
|10.89
|10.56
|8.65
|平均值
|5.63(7.03)
|16.1
|15.32
|14.65
|中位數
|13.07(13.69)
|15.56
|15.58
|15.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|244.00億
|260.22億
|251.85億
|260.47億
|最低值
|197.48億
|215.26億
|226.50億
|241.82億
|平均值
|222.00億
|236.80億
|243.12億
|251.15億
|中位數
|222.22億
|235.35億
|247.39億
|251.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|24.13
|營業收入
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
|196.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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