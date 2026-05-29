鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至0.39元，預估目標價為7.01元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.39元，其中最高估值0.68元，最低估值0.32元，預估目標價為7.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.68(0.68)
|0.62
|0.76
|0.76
|最低值
|0.32(0.36)
|0.4
|0.46
|0.76
|平均值
|0.42(0.43)
|0.54
|0.64
|0.76
|中位數
|0.39(0.4)
|0.56
|0.66
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|66.72億
|74.35億
|75.24億
|73.21億
|最低值
|49.18億
|56.89億
|63.60億
|70.38億
|平均值
|52.77億
|62.40億
|67.27億
|71.79億
|中位數
|50.70億
|61.44億
|66.49億
|71.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.02
|0.03
|0.04
|0.10
|0.09
|營業收入
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
|68.18億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
