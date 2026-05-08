鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為38.34元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.36元，其中最高估值3.16元，最低估值2元，預估目標價為38.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.16(3.16)
|3.59
|3.5
|最低值
|2(2)
|2.7
|3.08
|平均值
|2.46(2.51)
|2.9
|3.21
|中位數
|2.36(2.4)
|2.82
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|117.72億
|123.13億
|128.80億
|最低值
|40.83億
|44.73億
|53.26億
|平均值
|67.51億
|72.39億
|91.03億
|中位數
|43.99億
|49.30億
|91.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.55
|0.73
|1.25
|1.68
|3.09
|營業收入
|264.97億
|-82.14億
|195.79億
|166.66億
|278.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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