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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為38.34元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.36元，其中最高估值3.16元，最低估值2元，預估目標價為38.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.16(3.16)3.593.5
最低值2(2)2.73.08
平均值2.46(2.51)2.93.21
中位數2.36(2.4)2.823.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值117.72億123.13億128.80億
最低值40.83億44.73億53.26億
平均值67.51億72.39億91.03億
中位數43.99億49.30億91.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.550.731.251.683.09
營業收入264.97億-82.14億195.79億166.66億278.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPUK

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