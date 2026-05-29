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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估下修至10.59元，預估目標價為173.30元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.78元下修至10.59元，其中最高估值15.14元，最低估值7.9元，預估目標價為173.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值15.14(15.14)18.0421.81
最低值7.9(8.15)10.0411.45
平均值10.44(11.11)12.6414.46
中位數10.59(11.78)12.1513.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值35.92億39.59億50.64億
最低值26.87億27.99億31.64億
平均值30.98億33.96億38.54億
中位數31.35億33.48億37.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.412.623.965.0510.44
營業收入9.15億9.72億12.78億17.42億29.31億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFUTU

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