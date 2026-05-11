鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-11 11:17

AI 機器人、半導體先進封裝、矽光子等題材持續發酵，上銀 (2049-TW) 與集團子公司大銀微系統 (4576-TW) 上周五 (5/8) 連袂召開第一季法說會，釋出樂觀營運展望，今 (11) 日吸引市場資金強勢追捧，帶動兩家公司股價雙雙飆上漲停，成為盤面最強勢的焦點。

上銀董事長卓文恒於法說會中指出，半導體市場需求「熱到不行」，帶動首季機器人相關產品營收占比從過去的 5-7% 翻倍成長至 12%。上銀正積極由零件供應商轉型為高階自動化解決方案提供者，不僅晶圓機器人需求強勁，也正與設備商合作開發面板級封裝等先進封裝專用系統。

‌



上銀今日股價開高走高，開盤不久即直奔漲停價 351 元鎖住，創下 2 個多月來新高。同集團的大銀微系統表現更為剽悍，法說會透露半導體長單已看至 2027 年初，且針對矽光子應用的定位平台已於 4 月開始出貨。大銀微系統今日股價同步衝上漲停板，達 250.5 元，續創掛牌以來的新天價。

上銀第一季稅後純益 5.79 億元，季增 25%、年增 20%，每股稅後純益 (EPS) 1.64 元，創 4 年來同期新高。目前訂單能見度介於 3.5 至 5 個月，半導體與 AI 相關設備需求極為旺盛，公司正積極加班去化訂單。

儘管面臨原物料上漲壓力，但上銀已於 3 月底啟動漲價計畫，全年毛利率目標維持在 30% 以上水準。展望未來，除了專用型 AI 機器人與物流機器人將進入小批量產外，上銀也持續切入美系機器狗供應鏈，布局多元機器人應用場景。