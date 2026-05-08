〈上銀法說〉首季機器人營收占比衝上12% 先進封裝將成新戰場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-08 20:06

上銀 (2049-TW) 今 (8) 日舉行 2026 年第一季法說會，董事長卓文恒指出，受惠半導體需求「熱到不行」，首季機器人相關產品的營收占比已從過去的 5-7% 翻倍成長至 12%，顯示上銀成功從單一零件供應商轉型為高階自動化解決方案提供者，預期先進封裝將是下個戰場，另外，物流專用型機器人今年可望小批量產，上銀也持續切入美系機器狗供應鏈。

上銀董事長卓文恒。(鉅亨網資料照)

卓文恒透露，他日前親自跑了一趟德國漢諾威工業展，現場到處都是 AI 機器人，但多數是「專用型」，他以先前與美系夥伴合作的物流機器人為例，這類機器人不用像人一樣走路，它可能是輪型的，目標很單純，就是在產線或貨櫃裡搬紙箱。今年就會有小批量訂單，是「看得到也吃得到」的營收。

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至於市場期待的 AI 人形機器人，卓文恒仍維持務實的觀點，他指出，雖然上銀已開始供應減速機、旋轉工作台及關節模組給全球 AI 機器人廠商進行測試，但 2026 年仍處於小批量開發期。他分析，人形機器人要進入量產，必須先在環境可控、安全性要求極高的工廠場域中驗證可靠度，隨後才能推廣至開放性的家庭與服務市場。

相較之下，專用型 AI 機器人已進入商用倒數階段，他預期這類針對特定功能如搬運、倉儲的機器人，將成為上銀未來幾年 AI 營收的主要驅動來源。

事實上，半導體領域的「晶圓機器人」才是上銀營收成長的主要動能，隨著台、美、日各地晶圓廠持續擴產，上銀的晶圓移載系統與無塵室專用機器人需求極為強勁。

至於法人關心的先進封裝領域，卓文恒坦言，目前在展會上已經可以看到最新製程的設備，像是面板級封裝這類 310mm x 310mm 的方形面板製程，上銀目前正與設備商緊密合作，針對這些載板、PCB 或半導體的新製程，開發專用的晶圓機器人與移載系統。

不過，雖然這些技術已經在跑，但具體的營收貢獻現在還很難預估。他解釋，必須看半導體或 PCB 廠的新製程何時真正投入量產，包含近期熱議的「矽光子」設備廠商何時到位，目前上銀的角色是與設備大廠共同開發，處於等待客戶實際量產的關鍵期。

談及中國大陸競爭對手，卓文恒表示，上銀走的是中高端路線，品質與日、歐競爭對手平起平坐，甚至超越。他特別點出上銀的「祕密武器」—旋轉工作台，在亞洲，大盤面的旋轉工作台幾乎沒有競爭對手，因上銀採用了大銀微系統生產的力矩馬達。