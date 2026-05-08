〈上銀法說〉AI、半導體需求旺 卓文恒：積極加班去化訂單 全年毛利率拚站穩30%以上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-08 19:26

上銀 (2049-TW) 今 (8) 日舉行 2026 年第一季法說會，董事長卓文恒表示，目前仍是接單大於生產，訂單能見度介於 3.5 至 5 個月，正積極徵才、排班，持續去化訂單，展望全年，儘管有原物料上漲、地緣政治風險因素影響，但景氣已比過去 2、3 年還要好，今年營運成長可期，在匯率不發生劇烈波動的前提下，整體毛利率可望維持超過 30% 水準。

上銀董事長卓文恒。(鉅亨網資料照)

上銀公布今年第一季合併營收 63.79 億元，毛利率 31.94%，營業利益 6.3 億元，營益率 9.88%，稅後純益 5.79 億元，季增 25%、年增 20%，每股稅後純益 (EPS)1.64 元，創 4 年來同期新高。

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上銀董事長卓文恒表示，中國大陸今年進入「十五五計畫」開局年，政策大力推動工具機更新與基礎建設，帶動自動化需求大幅回升。

關於訂單能見度，卓文恒指出，滾珠螺桿交期 4.5-5 個月，線性滑軌約 3.5 個月，今年過年期間都已開始加班去化訂單，4 月訂單仍多，目前看起來半導體設備市場需求非常高，自動化、AI 相關設備也是非常熱，將持續去化訂單。

由於油價大漲帶動原物料價格走高，上銀 3 月底已啟動漲價計畫，卓文恒表示，雖然幅度約 10-15%，但他強調並非全數轉嫁，上銀也吸收了一部分原物料跟電費的上漲壓力，不過，對於毛利率的挹注，預估 2-3 個月後才會顯現。

上銀財務部副總經理廖克皇補充，「只要匯率不要像去年中急升，我們對毛利率維持在 30% 以上很有信心。」隨著營收規模放大，攤提的費用率會持續往下掉。目前看來，雖然歐洲市場因為汽車產業轉型較慢還在「緩步爬行」，但亞洲與美國市場的強勁動能，已足以確保上銀今年走出亮眼的成長曲線。

進一步觀察全球市場景氣，卓文恒指出，中國與日本受惠於政策與匯率，復甦最為顯著；美國則在川普推動製造業回流政策下，自動化設備需求穩健；唯獨歐洲市場因汽車產業轉型陣痛與烏俄戰爭影響，復甦步調較為緩慢，但上銀已提前在波蘭等地布局，預備搶占未來的戰後重建商機。