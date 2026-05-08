鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-08 19:32

佳世達 (2352-TW) 今 (8) 日召開法說，宣布啟動 AI 轉型新局，布局將聚焦視覺與顯示、基礎設施、解決方案與智慧製造、以及智慧醫療與健康照護生態系四大方向，AI 賦能導入四大事業布局，為下一階段營運成長建立成長動能。

佳世達董事長陳其宏表示，AI 正在重塑全球產業布局，企業競爭關鍵也從技術導入，轉向如何將 AI 轉化為產品競爭力、新市場機會與長期價值，佳世達將以 AI 賦能作為價值轉型的重要策略，結合集團跨域整合與全球營運能力，持續提升高附加價值事業布局的深度與廣度。

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佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達 AI 布局將聚焦四大方向，並結合跨事業資源綜效與技術應用，深化各事業營運與產品服務的 AI 布局，提升營運效率與市場反應速度，強化高附加價值事業成長動能。

佳世達第一季營收 515.41 億元，季減 1%、年增 4%、毛利率 16.7%，季減 0.4 個百分點、年減 0.6 個百分點、營業利益 6.92 億元，季增 13%、年減 31%、營業利益率 1.3%，季增 0.1 個百分點、年減 0.7 個百分點；稅後純益 3.18 億元，季增約 5 倍、年減約 34%、每股純益 0.2 元。

第一季各事業表現方面，佳世達說明，以高附加價值新事業的表現最為突出，其中智能方案事業營收年增 25%，首度突破百億元規模，佔整體營收 20%；醫療事業營收年增 5%；網通事業營收年增 17%；顯示器則受到企業 IT 設備資本支出調配之影響，營收年減 6%。