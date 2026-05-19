鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-19 20:04

羅昇 (8374-TW) 今 (19) 日公告自結 4 月損益，稅後純益 0.2 億元，年增 75%，每股純益 0.18 元，若加計第一季獲利，累計前 4 月稅後純益約 0.68 億元，每股純益約 0.61 元。

羅昇近年從零組件供應商角色轉型，專注於運算控制、感測檢測、傳輸通訊、機械傳動及電源節能五大核心模組的研發與協作整合，透過模組化設計與解決方案服務，轉型成高附加價值的系統整合服務商。4 月營收 5.91 億元，月增 6.7%、年增 62.7%，創歷史單月新高；累計前 4 月營收 19.7 億元，年增 37.1%，也是歷年同期最佳。

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在智動化、機器人與視覺辨識技術應用方面，羅昇結合機器人自動化和 AI 3D 視覺辨識技術實現捆包堆棧的整體解決方案，提升物流和製造效率，推動整廠產線智慧化與設備自動化。透過與六俊電機的策略合作，強化在機器人核心模組的技術領先地位，滿足日益增長的多元自動化需求，建構未來成長新動能。

半導體與智慧工廠解決方案上，羅昇擴展半導體領域的系統、設備、自動化元件和高頻次耗材業務，提供軟體整合方案，支援機聯網與智慧工廠管理系統、數位孿生及符合 SECS/GEM 規範的軟體規劃，助力客戶優化生產效率，設備自動化與製程優化上的技術整合能力。