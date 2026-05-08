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台達電4月營收586億元創同期新高 年增43.9%

鉅亨網記者彭昱文 台北

台達電 (2308-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 586.92 億元，月減 1.8%、年增 43.9%；累計前 4 月營收 2180.44 億元，年增 36.5%。

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台達電4月營收586億元創同期新高 年增43.9%。(鉅亨網資料照)

台達電表示，4 月四大業務範疇營收比重來看，電源及零組件 54%、交通 4%、自動化 9%、基礎設施 33%。


台達電表示，今年營運持續成長沒有太大的問題，主要動能還是來自 AI 資料中心的電源及散熱需求，且 AI 資料中心建置多依資本支出計畫推進，因此預期今年營運較不會有明顯的季節性波動。

從全球主要雲端服務供應商 (CSP) 最新財務數字來看，Meta 營收年增 33%、Amazon 營收年增 17%、Google 營收年增 22%、Microsoft 營收年增 18%。雲端業務成長普遍高於整體營收，AI 相關應用的成長速度又更高。


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台達電營收AI電源散熱

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