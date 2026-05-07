鉅亨網編譯陳韋廷
美股近期創歷史新高，標普 500 指數 (INX) 四月大漲逾一成，創 35 年來第五大單月漲幅紀錄，進入本月後漲勢未歇，但市場情緒過熱的跡象顯示，這波漲勢恐正進入放緩階段。
美股此輪自 3 月低點以來的反彈，主要受惠於美伊緊張關係緩和預期，以及企業獲利大增，投資人情緒已被推升至彭博行業研究 (BI) 量化模型所顯示的「狂熱」區間。
BI 量化模型追蹤的六項指標中，高收益公司債利差、低波動率及成對相關性三者共同推高美股情緒讀數。
但這並不代表崩盤即將來臨，此類背景通常伴隨後續上漲，只是漲幅更溫和。
彭博「市場脈搏」模型顯示，2012 至 2023 年間，情緒指標多次處於高位後的三個月內，羅素 3000 指數平均報酬率為 2.9%，且大型股表現通常較佳，標普跑贏羅素 2000 中小型股指數約 178 個基點。
然而，此次行情與過往不同，歷史上單月大漲多發生在深度回檔後的低點反彈，像是 2009 年 4 月或 2020 年 4 月，這次則是從本就處於高位的基礎上續創新高，恐限制未來上行空間。
彭博策略師指出，當成長股跑贏價值股、景氣循環股跑贏防禦股等多種風險偏好交易同時佔優時，通常代表行情進入後期階段，歷史顯示回報雖可能為正，但吸引力下降，市場主導力量將重新集中於大盤股。
這波漲勢具備基本面支撐，今年第一季獲利預期年增近 27%，是財報季前預測值的兩倍多，超過 83% 的標普 500 成分股財報表現超出預期，創 2021 年來最佳表現。
不過，近期上漲主要由大型科技股推動，僅約一半成分股股價高於 50 日移動平均線。華爾街許多人士認為，必須有更多股票參與上漲，才能確保行情延續，目前走勢若缺乏擴散，漲勢續航力將面臨考驗。
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