鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 06:00

美股此輪自 3 月低點以來的反彈，主要受惠於美伊緊張關係緩和預期，以及企業獲利大增，投資人情緒已被推升至彭博行業研究 (BI) 量化模型所顯示的「狂熱」區間。

‌



BI 量化模型追蹤的六項指標中，高收益公司債利差、低波動率及成對相關性三者共同推高美股情緒讀數。

但這並不代表崩盤即將來臨，此類背景通常伴隨後續上漲，只是漲幅更溫和。

彭博「市場脈搏」模型顯示，2012 至 2023 年間，情緒指標多次處於高位後的三個月內，羅素 3000 指數平均報酬率為 2.9%，且大型股表現通常較佳，標普跑贏羅素 2000 中小型股指數約 178 個基點。

然而，此次行情與過往不同，歷史上單月大漲多發生在深度回檔後的低點反彈，像是 2009 年 4 月或 2020 年 4 月，這次則是從本就處於高位的基礎上續創新高，恐限制未來上行空間。

彭博策略師指出，當成長股跑贏價值股、景氣循環股跑贏防禦股等多種風險偏好交易同時佔優時，通常代表行情進入後期階段，歷史顯示回報雖可能為正，但吸引力下降，市場主導力量將重新集中於大盤股。

這波漲勢具備基本面支撐，今年第一季獲利預期年增近 27%，是財報季前預測值的兩倍多，超過 83% 的標普 500 成分股財報表現超出預期，創 2021 年來最佳表現。