鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 17:46

台股今 (8) 日市場出現漲多個股獲利了結賣壓，並形成類股輪動，半導體股下跌而由被動元件股撑場，終場仍下跌 329.84 點，以 41603.94 點作收，市場成交值 1 兆 2450 億元；集中市場三大法人合計賣超 200.02 億元。但外資持續布期指空單，未平倉合約口數達 5.45 萬口創史上新高。

今天外資加碼買超群創 (3481-TW) 9.66 萬張，外資自 4 月 30 日以來 6 日買超群創已達 52.98 萬張。

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今天現貨市場集中市場外資賣超 120.84 億元。投信買超 21.18 億元，自營商賣超 100.36 億元， 而在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲空單 2317 口，未平倉合約口數淨額爲 54530 口，未平倉空單口數創新高，改寫去年 6 月 27 日外資淨空單未平倉量 52681 口的台股歷史新高紀錄。

而在匯市方面，新台幣兌美元匯率以 31.429 元作收、貶值 2.0 分，成交金額 18.3 億美元。上午新台幣以 31.440 元開出，盤中最高 31.365 元，最低 31.465 元；本週升 0.69%。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，群創、富邦金、台新新光金、鴻海、第一金、凱基金、統一、正文、國泰金、玉山金；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，台化、臺企銀、華邦電、南茂、中鋼、誠美材、聯電、南亞、長興、台玻。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，台化、臺企銀、華邦電、南茂、中鋼、誠美材、聯電、南亞、長興、台玻；今天投信在集中賣超較多的個股爲，台新新光金、玉山金、富邦金、國泰金、光寶科、中信金、景碩、宏碁、欣興、長榮。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，三商壽、大成鋼、至上、國泰金；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，力積電、聯電、友達、南亞、大聯大、