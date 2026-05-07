外資連四買、投信同步加碼160億 三大法人買超583.31億元
鉅亨網新聞中心
台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙勁揚帶動下，一度上漲 1018 點，衝破 4 萬 2 千點，創下 42156.06 點歷史新高；收盤上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，創歷史收盤新高，成交金額 1.19 兆元；三大法人合計買超 583.31 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 464.12 億，呈現連四買；自營商賣超 41.43 億元，為連三賣；投信買超 160.62 億元；三大法人合計買超 583.31 億元。
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