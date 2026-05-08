台股4萬2沒站穩、外資翻空提款120億 三大法人賣超200.03億元

台股今（8）日受美伊中東局勢不明干擾，加上市場對漲多個股出現獲利了結賣壓，盤面呈現類股輪動。半導體族群走弱，但被動元件在國巨 (2337-TW) 領軍下逆勢走強，指數盤中一度站上 4 萬 2 千點，終場仍下跌 329.84 點，收在 41603.94 點，成交值 1 兆 2450 億元；三大法人合計賣超 200.03 億元。