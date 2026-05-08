台股4萬2沒站穩、外資翻空提款120億 三大法人賣超200.03億元
鉅亨網新聞中心
台股今（8）日受美伊中東局勢不明干擾，加上市場對漲多個股出現獲利了結賣壓，盤面呈現類股輪動。半導體族群走弱，但被動元件在國巨 (2337-TW) 領軍下逆勢走強，指數盤中一度站上 4 萬 2 千點，終場仍下跌 329.84 點，收在 41603.94 點，成交值 1 兆 2450 億元；三大法人合計賣超 200.03 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 120.85 億，終結連四買；自營商賣超 100.37 億元，為連四賣；投信買超 21.19 億元；三大法人合計賣超 200.03 億元。
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