鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-05 19:30

在三大法人操作部位，外資買超 39.39 億元，投信買超 34.11 億元，自營商賣超 100.87 億元，合計三大法人共賣超 27.37 億元。期貨部分，外資在期貨淨空單上放大到 4.86 萬口空單。

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外資操作部分，前 10 名買超連 3 買群創 11.64 萬張居冠，鴻海 8.26 萬張居次，第 3 為南亞 5.54 萬張、台新新光金 5.27 萬張、凱基金 4.27 萬張、中信金 3.83 萬張、力積電 2.65 萬張、南亞科 2.49 萬張、台玻 2.16 萬張、華通 1.4 萬張。

外資前 10 名賣超個股為友達 4.35 萬張最多、其次為富采 1.9 萬張、台泥 1.81 萬張、臺企銀 1.68 萬張、中鋼 1.45 萬張、東元 9,311 張、台積電 8,581 張、元大金 7,202 張、臻鼎 - KY 7,044 張、力成 6,908 張。

投信前 10 名買超股中，南亞科 9,083 張、聯電 7,814 張、鴻海 3,780 張、聯鈞 2,985 張、華邦電 1,990 張、禾伸堂 1,610 張、台積電 1,479 張、京元電子 1,377 張、華通 1,167 張。

投信前 10 名賣超股中，觀察前 7 名皆為金融股，包括台新新光金 4.46 萬張最多、凱基金 1.74 萬張、中信金 1.46 萬張、玉山金 9,576 張、國泰金 7,107 張、群益證 6,583 張、富邦金 5,058 張、南亞 2,313 張、同欣電 2,037 張、遠傳 1,464 張。

法人表示，指數在前一交易日長紅後，今日續創新高，但日 K 線留下上影線，短線盤勢轉為高檔震盪整理，後續仍須觀察台積電等權值股能否重新整齊轉強、聯發科與記憶體族群的人氣是否延續，以及成交金額能否維持高檔，若量能收斂且權值股攻勢放緩，指數在 4 萬點至前高附近仍可能反覆整理。