鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 21:22

壽險業自 2026 年起實施匯率會計新制，透過「AC 債券攤銷法」降低匯率對財報造成的波動，金管會保險局副局長蔡火炎今 (28) 日指出，截至今年 3 月底，壽險業國外投資之避險比率為 45.15%，整體外匯價格變動準備金 (含特別盈餘公積) 規模達新台幣 9111 億元，在極端情境下，即便國外投資全數匯回，現有準備金仍可承受新台幣兌美元約 10.6% 的升值衝擊。

蔡火炎指出，截至 3 月底，壽險業國外投資之避險比率為 45.15%。在避險工具配置上，CS 換匯交易占大宗，占比大於 75%；無本金交割遠期外匯 (NDF) 占比則小於 25%。

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至於外界關注的外匯準備金餘額，保險局進一步揭露最新統計，目前壽險業共有 9111 億元可支應匯率波動風險。其中，外匯價格變動準備金 (負債項下) 合計 6214 億元，分別為 P(波動準備金)6006 億元與 Q(固定準備金) 208 億元。

至於特別盈餘公積 (權益項下) 合計為 2897 億元，皆為 X (外匯風險固定準備)，Y(外匯風險強化準備)目前為 0 元，預計明年起才有數據。

根據保險局統計，3 月底壽險業國外投資淨曝險部位為 8 兆 6073 億元。蔡火炎強調，在極端情境假設下，現有的 9111 億元準備金規模可緩衝新台幣升值幅度達 10.6%。

以 3 月底匯價估算，此緩衝空間相當於新台幣約 3.34 元的升值壓力，也就是說，新台幣若從現行 31.518 元 (4/28 收盤價) 升到 28.178 元，壽險業仍具備足夠的帳面緩衝實力因應沖抵。

針對 3 月外匯價格變動準備金 (6214 億元) 較 2 月修正後數字 (6277 億元) 微幅減少，保險局專委李岳霖解釋，主因 3 月新台幣貶值 7.29 角 (約 2.28%)，雖在資產面有兌換利益，但在衍生性金融商品(NDF/CS) 部位產生評價損失，沖抵後導致外價金小幅下降，預期 4 月若台幣呈升值態勢，外價金有望回升。