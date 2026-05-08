營收速報 - 中工(2515)4月營收21.62億元年增率高達52.63％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為91.61億元，累計年增率39.29%。
最新價為13.1元，近5日股價上漲0.38%，相關建材營造上漲0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+647 張
- 外資買賣超：+681 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|21.62億
|53%
|11%
|26/3
|19.47億
|30%
|27%
|26/2
|15.36億
|-13%
|-56%
|26/1
|35.15億
|85%
|16%
|25/12
|30.42億
|3%
|122%
|25/11
|13.69億
|-45%
|-16%
中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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