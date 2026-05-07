鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-07 19:52

記憶體模組廠創見 (2451-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，受惠 DRAM、NAND Flash 價格同步大漲，在低價庫存效益發威下，單季毛利率衝上 76.39%，營益率也同步登上 71.8%，稅後純益 81.22 億元，更較去年同期大增 20 倍，每股稅後純益 18.93 元，刷新多項紀錄。

創見第一季營收 136.28 億元，季增 100%，年增 356.86%，毛利率 76.39%，季增 14.77 個百分點，年增 47.56 個百分點，營益率 71.8%，季增 16.21 個百分點，年增 55.7 個百分點，稅後純益 81.22 億元，季增 148.91%，年增 2077%，每股稅後純益 18.93 元。

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創見指出，回顧今年第一季，因 AI 需求爆發引發結構性缺貨，傳統規格記憶體仍供不應求，記憶體市場維持高度景氣。在工控市場剛性需求帶動下，創見憑藉穩定供貨能力、靈活供應鏈管理及快速客製化支援，協助客戶降低缺料風險與縮短導入時程，進一步強化客戶產品上市與供應穩定性，帶動營收呈現顯著成長。