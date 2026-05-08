方略：客戶需求強勁 世界新加坡廠一期提前於2028年滿載

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-08 13:55

世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (8) 日表示，新加坡子公司 VSMC 12 吋廠進展順利，目前第一期產能 4.4 萬片已全數被預訂一空，原預期 2029 年新廠可望達滿載階段，現在看起來滿載的時程可望提前至 2028 年。

世界董事長方略。(鉅亨網記者魏志豪攝)

方略表示，2026 年半導體景氣可望在 AI 需求強勁帶動下維持穩健成長，AI 應用已成為產業「一枝獨秀」的主要動能，甚至可說是「一人救全村」，抵消美伊戰爭造成能源價格上漲、全球 GDP 預測下修等負面因素。同時，AI 需求也造成產能排擠與價格上漲，帶動半導體產業維持高強度成長。

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方略指出，世界先進長期經營電源管理、車用與工業用等特殊應用製程，受惠 AI 需求支撐，2026 年半導體產業應會是相對穩健成長的一年。不過，能源、材料、人工等成本持續上升，加上公司持續因應客戶需求投資產能，也推升營運成本，因此世界先進近期已宣布部分漲價措施，並獲得多數客戶理解與接受。

針對後續價格走勢，方略表示，目前整體需求非常強勁，加上成本持續上升、公司也需持續投資產能，下半年價格「很 firm」。不過，是否進一步調漲價格，公司仍會謹慎與客戶共同面對，評估合理水準，以及客戶在競爭態勢下可以接受的幅度。

在產能規劃方面，方略指出，世界先進 12 吋產能擴充已在進行，是公司目前重要的大型計畫；8 吋產能方面，也會持續投資與擴張，以支援客戶需求。

世界新加坡子公司 VSMC 12 吋廠進展順利。方略表示，該廠約 18 個月前動土，目前進度符合公司期望，甚至部分超前。土木工程約 5 個月前已完成，並開始大量移入機台，目前已有超過 200 台機台進入無塵室，正進行大量裝機。公司預計今年 7 月左右送樣給客戶，明年第一季量產時程不變，甚至有機會提前。

方略進一步指出，原先公司規劃 2029 年完成新加坡 12 吋廠整體產能建置，但依目前進度來看，可能提前至 2028 年完成。他並透露，第一座廠的所有產能目前都已收到客戶預訂，甚至有合約支撐。

此外，新加坡 12 吋廠部分產能也將投入 interposer 業務。方略表示，相關需求已與客戶達成協議並開始進行，這項業務對新加坡 12 吋廠未來的負載、損益兩平與毛利率，都會有很大幫助。

對於新加坡二廠規劃，方略表示，由於第一座廠產能已幾乎百分之百取得合約，且仍有許多客戶表達更多需求，公司將認真評估二廠開工時程是否需要提前。不過，他也強調，公司會審慎評估，避免一方面客戶希望公司提供更多產能，另一方面產能開出後稼動率不足，反而稀釋營運表現。

至於新加坡廠成本與台灣廠相比，方略坦言，新加坡廠是全新廠，折舊先天較高，加上新加坡生活水準高，人工成本也相對較高。不過，客戶最終看的不是單一成本，而是整體價值、服務與優勢，尤其在全球地緣政治風險意識提高下，新加坡也具備一定優勢，相關成本仍可被管理。

製程策略方面，方略表示，世界先進仍會聚焦特殊應用與特殊製程。公司在 12 吋領域屬於晚進者，因此會依照客戶需求布局，尤其延續過去 8 吋在電源管理、BCD 等特殊成熟製程的優勢，不會追求所謂最先進的摩爾定律節點，而是專注服務成熟且具特殊性的製程需求。

針對 P2 廠是否可能跨入更先進的 22 奈米，方略僅表示「Never say never」，相關規劃仍需時間評估。