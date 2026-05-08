鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-08 17:07

滙豐 (台灣) 商業銀行看準台灣高資產財管的龐大市場，今 (8) 日宣布推出保費融資產品，以滿足高資產客群在資產配置以及傳承保障的需求，回顧滙豐第一季營運成績單，國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，全台 26 家分行無論是資產管理規模、財管收入或卓越理財尊尚客戶數，都是呈現雙位數成長。

胡醒賢表示，滙豐善用集團的全球資源和經驗，透過強化基礎營運、推動人才發展、優化客戶體驗、穩健財務成長以及深化高端客群經營等五大策略方針，深耕台灣高資產管理市場，並持續響應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

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滙豐 (台灣) 商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱指出，滙豐國際財富管理暨卓越理財業務遍及全球超過 30 個市場，其中包含 12 個私人銀行網絡，能夠提供客戶結合銀行、投資和財富的解決方案，一站就能滿足客戶在多元市場資產配置與傳承保障的需求。

根據 2025 年《滙豐全球企業家財富報告》(HSBC Global Entrepreneurial Wealth Report) 調查，受訪的台灣企業家中有 15% 表示將在未來一年內增加壽險在資產組合中的比重。對於這群高資產淨值人士而言，保險能夠兼顧保障和傳承，透過保費融資方案，還能保有資金流動的餘裕，也讓保費融資成為符合其需求的解決方案之一。

滙豐 (台灣) 商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘引用保發中心數據指出，台灣人平均每人每年花費約新台幣 11 萬元購買人身保險，且金額逐年穩定成長。然而，若觀察政府「亞洲資產管理中心」政策下定義的高資產客戶，其保費規模更為驚人。

黃至弘表示，「在亞資中心專區中，高資產客戶的定義是年繳保費最低需達 500 萬以上，這是平均值的 50 倍。」這群客戶關心的不只是基本保障，更多是財富傳承與資產配置，當面臨高額保費支出時，如何避免一次性掏出大量現金、在資產與負債間取得平衡，成為其核心考量。

黃至弘舉例說明，若客戶欲購買一張 50 萬美元 (約 1600 萬台幣) 的保單，傳統做法需一次付清；若採用保費融資，客戶可能僅需自付 600 萬台幣，剩餘 1000 萬由銀行融資。客戶只需按月支付利息，以該案例約每月 2 萬台幣，即可掌握 1000 萬的流動資金在帳上彈性運用，這對高資產客戶來說，是極具吸引力的財務槓桿。

滙豐目前與集團策略夥伴安聯人壽獨家合作，針對高資產客戶量身打造適用產品－安聯人壽美利尊享外幣利率變動型終身壽險，之所以選擇利變型保單，主因其保單價值隨宣告利率穩定累積，信用風險較低；相較之下，投資型保單因受市場波動影響較大，目前未納入融資範圍。

至於是否涉有融資額度規範，滙豐指出，承作相關業務的銀行各有不同考量，但主要視保單的解約金而定，類似房貸概念，銀行會根據風險胃納設定撥貸成數，目前滙豐設定的絕對金額上限為 300 萬美元。