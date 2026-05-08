鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-08 13:51

維田第一季營收 2.42 億元，年增 17.56%；毛利率 38.03%，季增 4.17 個百分點、年增 2.65 個百分點；營業利益率 11.52%，季增 5.32 個百分點、年增 6.56 個百分點。稅後純益 0.21 億元，季增 5.57%、年增 157.37%；每股純益 0.57 元，創近 10 季新高。維田前 4 月營收 3.33 億元，年增 15.3%。

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維田表示，第一季接單出貨比 (BB Ratio) 約 1.2，4-5 月看起來也維持向上，主力市場智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大領域專案陸續開花結果、逐漸進入貢獻期；新進訂單的部分能見度也已達下半年，目前尚有其他大型專案耕耘中，並已陸續送樣測試。

維田指出，今年高毛利產品線表現非常突出，其中，不鏽鋼全防水工業電腦在醫療、防爆應用需求強勁，可望帶動產品組合轉佳、推升整體毛利率，預估今年不鏽鋼產品線比重可望達 2 成；在半導體應用方面，公司也切入記憶體生產及檢測設備，交貨韓國客戶；在軍工方面，也有小量交貨無人機主板產品。