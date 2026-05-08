鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-08 15:53

國票金控 (2889-TW)2026 年 4 月自結稅後純益 5 億 1175 萬元，累計前 4 月稅後純益達 14 億 912 萬元，年增 607.15%，每股稅後純益 (EPS) 0.39 元，4 月底每股淨值 13.04 元，國票金旗下證券子公司受惠台股量價齊揚業績大爆發，票券子公司亦表現亮眼，創投則受轉投資大陸國旺租賃虧損所拖累。

受惠美國聯準會於 2025 年全年降息 3 碼影響，子公司國際票券 2026 年外幣 RP 成本明顯下滑，外幣債券養券收益由負轉正，並在債券買賣斷操作獲利挹注及股權業務收益持續提升下，今年 1 至 4 月累計獲利 9.59 億元，較去年同期成長 90.36%，整體獲利動能持續增強。

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子公司國票證券則受惠於台股續創新高，帶動證券市場量能明顯放大，經紀手續費收益較去年同期倍增；同時，期貨衍生性商品、股票及權證等泛自營業務操作得宜，投資收益顯著提升，今年 1 至 4 月累計獲利 11.58 億元，較去年同期大幅成長 1140.72%。