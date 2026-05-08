美伊又交火 川普輕描淡寫：只是小摸一把 停火仍有效

鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 09:10

美國與伊朗周四 (7 日) 在荷姆茲海峽周邊再度爆發交火，成為 4 月 7 日停火生效以來最嚴重的一次衝突升級。儘管雙方互相指控對方先動手，美國總統川普仍強調停火「依然有效」，試圖淡化局勢惡化風險，但市場對中東能源供應與地緣政治的不安情緒再度升溫。

（圖：Shutterstock)

根據伊朗軍方聲明，美軍攻擊了兩艘進入荷姆茲海峽的船隻，並對伊朗領土發動空襲，打擊地點包括荷姆茲海峽內的格什姆島 (Qeshm Island)，以及伊朗本土沿海的 Bandar Khamir 與 Sirik 等地。

‌



伊朗最高聯合作戰司令部指控美方違反停火協議，並表示伊朗隨後對位於荷姆茲海峽東側與恰巴哈港南方的美軍艦艇展開報復攻擊。

美國中央司令部則表示，伊朗使用飛彈、無人機與快艇襲擊 3 艘美軍驅逐艦，美方則對伊朗飛彈與無人機設施進行反擊，但強調「不尋求升級衝突」。

美國中央司令部指出，美軍艦艇未遭命中，也沒有資產受損。伊朗方面則聲稱，其攻擊造成美軍「重大損失」。

川普稍晚接受 ABC 記者詢問時，形容這波交火只是「a love tap」，意指「輕微摩擦」或「象徵性衝突」，並強調停火仍持續生效。他隨後也在社群平台發文表示，3 艘美軍驅逐艦已安全駛離荷姆茲海峽，而伊朗快艇「被迅速有效擊沉」。

川普並警告伊朗，若不盡快簽署協議，美國未來將以「更猛烈、更暴力」方式回應。

此次衝突發生之際，美國正等待伊朗回覆一項臨時停火框架提案。根據多家外媒與知情人士消息，美伊近期正討論一份短期備忘錄，目標是正式結束戰事並穩定荷姆茲海峽航運，但涉及伊朗核計畫、高濃縮鈾庫存與制裁等核心問題仍未解決。

伊朗外交部日前表示，德黑蘭尚未對方案做出最終決定。伊朗國會議長 Mohammad Baqer Qalibaf 更曾公開嘲諷相關談判為「Operation Trust Me Bro failed」 (指川普無根據的放話，而這種政治宣傳行動已經失敗)，意味美方只是利用媒體操作，伊朗並不相信美方誠意。

同時，以色列與伊朗代理勢力之間的衝突也持續升溫。以色列軍方周四表示，日前已空襲貝魯特並擊斃一名真主黨 (Hezbollah) 指揮官，成為黎巴嫩停火後首次針對首都的攻擊。停止以軍對黎巴嫩攻勢，也是伊朗在談判中的主要訴求之一。

市場方面，油價在消息傳出後再度劇烈波動。美國原油期貨亞洲早盤一度上漲 3%，投資人重新評估荷姆茲海峽供應風險。

荷姆茲海峽目前承載全球約五分之一石油與天然氣海運供應，自戰事爆發以來已多次干擾能源物流。根據美國汽車協會 (AAA) 數據，美國汽油價格自 2 月底以來已上漲超過 40%，每加侖增加約 1.2 美元，目前均價超過 4 美元。

分析人士指出，儘管美伊雙方都不希望全面戰爭重啟，但任何軍事誤判都可能迅速推高能源價格與全球市場波動。