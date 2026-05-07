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截至台北時間2026年5月8日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計47家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|台汽電-油電燃氣業
|67.87億
|532.8%
|旺宏-半導體業
|59.13億
|153.7%
|矽統-半導體業
|3.45億
|87.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|台中銀-金融保險業
|24.03億
|37.6%
|矽統-半導體業
|3.45億
|36.1%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|522.68億
|33.9%
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達47家。其中營收年增大於 25％有15家，年增小於-20％有4家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|15家
|大於50億
|>= 0%
|18家
|大於50億
|< 0%
|10家
|大於50億
|<= -20%
|4家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|254.91億
|717.3%
|台汽電-油電燃氣業
|67.87億
|532.8%
|旺宏-半導體業
|59.13億
|153.7%
|矽統-半導體業
|3.45億
|87.2%
|聯強-電子通路業
|573.36億
|83.3%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|南亞科-半導體業
|254.91億
|40.3%
|鴻準-其他電子業
|65.27億
|39.2%
|台中銀-金融保險業
|24.03億
|37.6%
|矽統-半導體業
|3.45億
|36.1%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|522.68億
|33.9%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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