營收速報 - 大成鋼(2027)4月營收124.05億元年增率高達37.67％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為436.22億元，累計年增率24.26%。
最新價為39.05元，近5日股價上漲3.71%，相關鋼鐵工業上漲1.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37406 張
- 外資買賣超：+38178 張
- 投信買賣超：-845 張
- 自營商買賣超：+73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|124.05億
|38%
|9%
|26/3
|113.77億
|25%
|14%
|26/2
|99.76億
|14%
|1%
|26/1
|98.65億
|20%
|25%
|25/12
|78.73億
|23%
|7%
|25/11
|73.40億
|8%
|-20%
大成鋼(2027-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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