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營收速報 - 大成鋼(2027)4月營收124.05億元年增率高達37.67％

鉅亨網新聞中心

大成鋼(2027-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣124.05億元，年增率37.67%，月增率9.04%。

今年1-4月累計營收為436.22億元，累計年增率24.26%。

最新價為39.05元，近5日股價上漲3.71%，相關鋼鐵工業上漲1.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+37406 張
  • 外資買賣超：+38178 張
  • 投信買賣超：-845 張
  • 自營商買賣超：+73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 124.05億 38% 9%
26/3 113.77億 25% 14%
26/2 99.76億 14% 1%
26/1 98.65億 20% 25%
25/12 78.73億 23% 7%
25/11 73.40億 8% -20%

大成鋼(2027-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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