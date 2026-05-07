鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 03:50

美國白宮與好萊塢演員馬克 · 漢米爾 (Mark Hamill) 因一張 AI 生成的爭議影像爆發新一輪政治口水戰。白宮周四在社群平台 X 發文，形容漢米爾為「一個病態的人」，起因是其在社群帳號發布一張美國總統川普出現在墓地場景的 AI 生成圖片，引發高度政治爭議與輿論擴散。

該圖片顯示川普閉眼躺在淺墓中，墓碑刻有「Donald J. Trump 1946-2024」，周圍散落雛菊，並配上文字「If Only」。圖片最早出現在漢米爾的 Bluesky 認證帳號，隨後在多個社群平台被轉載與放大，引發支持與批評兩極反應。

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漢米爾因在 1977 年《星際大戰》中飾演路克 · 天行者 (Luke Skywalker) 廣為人知。他在貼文中批評川普，稱其應活得足夠久，以見證自己在期中選舉中「不可避免的慘敗」，並因「前所未有的腐敗行為」遭到追責、彈劾、定罪與羞辱。

他進一步表示，希望川普能活到「在歷史書中永遠被視為被羞辱的人」。

白宮則迅速回應，在 X 平台發文稱漢米爾為「一個病態的人」，並批評「激進左派分子無法自制」，指責這類言論正助長針對川普的政治暴力氛圍。

白宮新聞團隊進一步表示，此類言論與過去兩年針對川普的三次暗殺企圖存在「危險的語言環境關聯」，並強調政治人物與公眾人物應避免煽動性表述。

美國媒體報導指出，白宮此番強硬措辭罕見直接點名好萊塢知名演員，顯示美國政治與文化圈對立持續升溫，也凸顯社群媒體在政治輿論中的放大效應。

漢米爾方面截至目前尚未對白宮批評作出正式回應。

川普本人近年多次遭遇安全事件。2024 年在賓州一場造勢活動中曾遭槍擊，耳部受傷，攻擊者隨後遭美國特勤局擊斃。同年稍早，亦有武裝嫌犯潛伏於其高爾夫球場附近灌木叢中，被警方逮捕並於 2025 年 2 月被裁定企圖刺殺罪成立。

此外，美國執法單位也曾通報，有人闖入白宮安全檢查點並在華府活動期間附近開槍，事件被視為潛在政治暴力風險。

安全分析人士指出，隨著 AI 生成內容技術普及，政治影像被快速製作與傳播，使真假資訊邊界更加模糊，也加劇政治人物面臨的輿論與安全壓力。

社群平台方面，包括 Meta(META-US) 與 X Corp(未上市) 近年持續面臨監管壓力，外界關注其在 AI 內容與政治言論管理上的責任界線。