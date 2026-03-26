挪威央行維持利率4.0%不變 但預告年內可能升息
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
挪威央行周四 (26 日) 宣布，將基準利率維持在 4.0% 不變，此舉符合市場與經濟學家的普遍預期。然而，這項決定背後隱藏著強烈的「鷹派」立場，央行明確暗示由於地緣政治不確定性及持續的通膨壓力，未來幾個月內極有可能調高利率。
挪威央行總裁 Ida Wolden Bache 在聲明中指出，由於中東局勢動盪，當前經濟環境的「不確定性高於往常」。雖然委員會最終一致同意維持現狀，但會議紀錄揭露了一場激烈的討論，部分委員曾提議在本次會議立即升息，理由是通膨長期高於目標，且商品價格上漲正進一步加劇物價壓力。
根據央行最新的預測，利率可能在今年年底前升至 4.25% 至 4.5% 之間。這意味著政策方向的重大轉向，因為官員們已取消了原先計畫到 2028 年底前每年降息一次的時程表，轉而認為「可能需要提高政策利率」。
這項「先按兵不動、後預告升息」的策略立即引起金融市場震盪。消息公布後，挪威克朗兌歐元匯率強勢走高，從宣布前的 11.19 升至約 11.17。交易員也隨之調整預期，開始押注最早在 5 月或 6 月就會迎來升息。
在國際背景下，挪威央行的表態使其在發達國家中顯得格外獨特。相較於其他主要央行正考慮降息時程，挪威正處於轉向潛在緊縮的前線。這反映出挪威官員對中東衝突引發能源價格波動、進而推升國內通膨的深切憂慮。
儘管本次會議維持利率不變以評估經濟變數，但央行已明確傳達了一個訊息：為了抑制通膨預期並穩定經濟，進一步的緊縮政策已在討論議程之上。
- 富過三代的秘密武器 家族辦公室是什麼？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國戰斧、挪威JSM導彈首次交付日本！中國回應
- 川普稱「100%」會對歐洲加徵關稅、奪取格陵蘭！嗆挪威「完全掌控」和平獎
- 挪威央行利率維持4%不變 官員擔憂通膨仍具黏性
- 挪威央行利率按兵不動觀望通膨 下次降息仍遙遙無期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇