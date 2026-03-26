鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 18:30

挪威央行周四 (26 日) 宣布，將基準利率維持在 4.0% 不變，此舉符合市場與經濟學家的普遍預期。然而，這項決定背後隱藏著強烈的「鷹派」立場，央行明確暗示由於地緣政治不確定性及持續的通膨壓力，未來幾個月內極有可能調高利率。

挪威央行維持利率4.0%不變 但預告年內可能升息(圖:shutterstock)

挪威央行總裁 Ida Wolden Bache 在聲明中指出，由於中東局勢動盪，當前經濟環境的「不確定性高於往常」。雖然委員會最終一致同意維持現狀，但會議紀錄揭露了一場激烈的討論，部分委員曾提議在本次會議立即升息，理由是通膨長期高於目標，且商品價格上漲正進一步加劇物價壓力。

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根據央行最新的預測，利率可能在今年年底前升至 4.25% 至 4.5% 之間。這意味著政策方向的重大轉向，因為官員們已取消了原先計畫到 2028 年底前每年降息一次的時程表，轉而認為「可能需要提高政策利率」。

這項「先按兵不動、後預告升息」的策略立即引起金融市場震盪。消息公布後，挪威克朗兌歐元匯率強勢走高，從宣布前的 11.19 升至約 11.17。交易員也隨之調整預期，開始押注最早在 5 月或 6 月就會迎來升息。

在國際背景下，挪威央行的表態使其在發達國家中顯得格外獨特。相較於其他主要央行正考慮降息時程，挪威正處於轉向潛在緊縮的前線。這反映出挪威官員對中東衝突引發能源價格波動、進而推升國內通膨的深切憂慮。