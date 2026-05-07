鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-07 16:49

在外資持續進場買股的態勢下，台股加權指數今 (7) 日上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，創收盤歷史新高，新台幣也續彈升 7.9 分，收在 31.409 元，台北外匯經紀公司成交值擴大至 21.22 億美元。

新台幣今日以 31.45 元、升值 3.8 分開出後，全日處在升值態勢，最高衝上 31.338 元，全日高低價差 1.12 角。

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觀察主要亞幣，多呈現升值態勢，新台幣收升 0.25%，人民幣和星元升逾 0.15%，日元、泰銖和韓元升 0.05% 上下，美元指數則小跌 0.1% 左右。

國泰證期研究部指出，美國 4 月 ADP 新增就業 10.9 萬人，高於前月 6.1 萬人，顯示勞動市場放緩但仍具韌性，整體來看，就業未失速、薪資未加速，聯準會短期仍偏觀望，降息節奏不易太快。

統一投顧分析，Google 拿下 2000 億美元算力大單，以及馬斯克 Terafab 最高 1190 億美元的投資計畫，確立了 AI 和半導體族群的長線紅利，而美國總統川普拋出與伊朗達成協議的可能性，以及即將到來的訪中之旅有助於緩解地緣政治風險，預估台股指數震盪盤堅、續創新高。