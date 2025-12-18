鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-18 20:30

挪威央行周四 (18 日) 宣布，將主要存款利率維持在 4% 不變，這是該行連續第二次會議保持利率穩定，此決定符合分析師預期。

挪威央行利率維持4%不變 官員擔憂通膨仍具黏性(圖:shutterstock)

鄰國瑞典的瑞典央行在周四早些時候，也決定將利率維持在 1.75% 不變，同樣符合預期。官員們重申先前前瞻指引稱：「如果通膨和經濟活動前景保持穩定，那麼預計政策利率將在未來一段時間內維持在這一水準。」

挪威央行總裁 Ida Wolden Bache 在一份聲明中明確指出，他們「並不急於降低政策利率」。儘管該行堅持上個月的措辭，稱借貸成本「將在未來 1 年內進一步降低」，但他們強調「利率前景自 9 月以來變化不大」，並且「我們預計政策利率不會出現大幅度的下調」。

央行採取的謹慎態度，主要是由於挪威潛在通膨仍具有「黏性」，目前為 3%。官員們擔憂，如果政策利率降低得太快，通膨可能會持續過久地高於目標。

由於這個考量，挪威央行自 9 月以來對放鬆政策採取了更加謹慎的做法，目前規劃直到 2028 年，每年僅降息四分之一個百分點。

此外，挪威克朗匯率自 9 月報告以來有所貶值，這也推動了未來的通膨前景略微上升。

在總體經濟方面，挪威本土經濟正在放緩，明年經濟成長預期已從先前預估的 1.5% 下調至 1.3%。然而，潛在通膨預計將以比先前預期稍快的速度放緩，預計 2026 年將達到 2.7%。