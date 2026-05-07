護國神山群All-in！聯博首檔台股主動ETF 00404A 18日募集 科技股佔逾8成含半導體61%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-07 18:14

台灣主動式 ETF 市場自 2025 年開放以來成長迅速，截至 4 月底規模已達新台幣 5000 億元。聯博投信看好主動投資的彈性與需求，首度跨足台股主動式 ETF 市場，推出聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF（00404A-TW），發行價 10 元，預計自 5 月 18 日起募集，可望 9 月迎來首次配息。此產品透過主動選股與動態調整，並結合股息、資本利得與權利金的三路收益模式，掌握台灣 AI 供應鏈與成長股的新利器，科技持股佔 86%，其中含半導體 61%。

聯博投信副總經理林炳魁。（鉅亨網記者張韶雯攝）

聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕指出，4 月台灣 ETF 總規模已突破新台幣 9 兆元，台股 ETF 占整體市值約 6 成，已是投資人核心配置。

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鍾郁婕進一步分析，投資人偏好正持續演進，從 2023 與 2024 年的高息與債券 ETF，到 2026 年第一季資金明顯轉向台股市值型與主動式 ETF。主動式 ETF 的優勢在於能透過主動選股力求超越大盤，尤其在目前台股產業輪動加速、AI 供應鏈與中小型股表現強勁的環境下，主動式管理更能因應市況掌握契機。

針對產品特性，聯博投信副總經理林炳魁表示，00404A 訴求「多元收益 + 成長動能」一檔到位。該檔 ETF 根據台股及產業趨勢動態調整，並採取每日公布持股的高度透明化管理。在收益層面，00404A 採取獨特的三路收益設計，除傳統股息外，更納入反映股價成長的淨已實現資本利得，以及運用「掩護性買權（Covered Calls）」策略所獲取的選擇權權利金收入。這種配置能主動爭取收益機會，並在市場波動時透過權利金降低投資組合的震盪，避免收益大起大落。

在投資策略上，00404A 以配置 50 檔核心持股為原則。林炳魁解釋，投資團隊從全台 1800 檔上市櫃個股中，透過基本面與 ESG 永續分析初步篩選出 800 檔投資池，再運用聯博獨家的「七大因子訊號」研究引擎與風險模組，精準建構投資組合。目前產業配置以科技為主，比重達 86%（含半導體 61%），並擇優布局金融（13%）與工業（1%）等具備動能之產業。模擬持股包括台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 等科技權值股，全面捕捉 AI 算力升級下的晶圓、封測及散熱等供應鏈機會。