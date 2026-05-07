鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-07 13:49

受惠美股 AI 財報利多與台積電（2330-TW）(TSM-US) 強勁漲勢帶動，台股今（7）日盤中衝破 4 萬 2 千點創新高。然而，隨著指數步入高檔、產業輪動加劇，投資難度同步提升，投信法人盤點今年台股基金績效，最高飆破 85%，建議透過主動選股的基金或 ETF 分散風險，捕捉 AI 與半導體商機 。

台股此波衝關背景主要來自美股助陣 。因美伊談判釋放停火訊息導致油價回落，加上超微（AMD）AI 財報驚艷，那斯達克及費半指數雙雙創高，為台股多頭格局奠定基礎 。回顧近期盤勢，AI、重電、散熱等題材輪流上陣，震盪幅度明顯擴大，法人分析，單一持股風險提升，帶動投資人湧向績效亮眼的主動式產品 。

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根據最新統計，主動式台股基金今年以來績效優於大盤 。富蘭克林華美高科技基金以 85.26% 報酬率居冠，野村優質基金、富蘭克林華美第一富基金也分別繳出 81.52% 與 77.74% 的佳績，顯示多頭市場中，主動選股在應對快速輪動時更具優勢 。在主動式 ETF 方面，統一台股增長（00981A）表現最為突出，今年以來報酬達 70.35%，近一個月更以 45.68% 漲幅領跑同類 。

相對於積極型產品，被動式 ETF 則表現穩健 。國人熟悉的元大台灣 50（0050）與富邦台 50（006208-TW）今年以來回報約 37.88%，適合追求市場平均報酬的長線投資人進行定期定額布局 。展望後市，儘管台積電先進製程需求能見度高，支撐多頭格局，但指數處於歷史高位，震盪恐成常態 。投資人除關注 AI 財報動向，應評估自身風險承受度，善用專業選股工具以「時間換取空間」 。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

近期熱門台股基金與 ETF 表現盤點 (資料日期：截至 2026.05.05)