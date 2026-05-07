達發兩大晶片「跟著飛天」 今年首季低軌衛星營收翻倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-07 19:17

達發 (6526-TW) 今 (7) 日宣布在低軌衛星領域的進展，不僅乙太網晶片與 GNSS 定位晶片雙雙打入多家一線低軌衛星運營商，更隨著客戶需求放量，今年第一季低軌衛星相關營收呈現翻倍增長。

達發科技董事長謝清江。(圖：達發提供)

達發在有線網通基礎建設產業的經營已經超過 20 年，自 2020 年起更展開低軌衛星 (LEO) 之數量龐大地端連網設備布局，如 1GbE、2.5GbE 工規乙太網晶片與 GNSS 定位晶片，歷經 5 年經營，成功通過極端嚴苛環境的技術驗證，於 2023 年正式供貨給多家一線低軌衛星運營商，其中之一於 2025 年成為公司乙太網晶片最大營收的單一客戶。

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國際調研機構 Mordor Intelligence 報告指出，全球衛星網路市場規模預計至 2031 年將突破 382 億美元，其中低軌衛星領域更將以 17.85% 年複合成長率成為推升整體產業的主力。

隨低軌衛星運營商用戶持續擴展，該領域主要客戶已成為達發乙太網的第一大客戶，受惠客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，同步帶動乙太網 1G 跟 2.5G PHY 的產品升級與出貨動能，加上自家衛星定位晶片在低軌衛星的拓展，第一季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期「超過翻倍」成長。

達發認為，低軌衛星連網服務之地端設備的可靠度與用戶普及率，將是該產業產值快速擴大的重要基石。

達發提供商規與工規之 1/2.5/10 GbE 連接埠實體層 PHY (Port Physical Layer) 與 Switch 交換機乙太網晶片，以及 PoE (Power over Ethernet) 乙太網路供電晶片，可滿足多種地端連網設備規格需求，與達發自研 GNSS 定位晶片高度整合提供一站式完整方案，這是除了技術之外能被眾多一線客戶青睞的關鍵因素。

達發 GNSS 定位晶片具備「快速定位反應」與「定位精準度」兩大優勢，能精準追蹤衛星，已進入低軌衛星運營商地端訊號接收設備之智慧天線供應鏈，此外，工規乙太網晶片針對該設備使用場景多為戶外環境，公司更將相關晶片進一步優化，以確保在暴風雨、高低氣溫差、雪地、沙塵等極端環境下依舊能提供穩定的連網服務並降低維修成本。達發科技以客戶為導向的工程文化與工程支持，幫助客戶取得市場成功。