鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-13 16:49

致伸 (4915-TW) 近期積極強化 AIoT 布局，展現技術轉型與永續治理的雙重實力 。公司不僅連續 3 年入選 CDP 氣候變遷領導等級 A 評等，更將 Edge AI 視為未來市場發展的核心動能 。

在營運表現方面，致伸受惠於人工智慧物聯網產品與消費聲學出貨動能挹注，帶動今年第一季合併營收達 159.2 億元 。三月單月營收則以 56.2 億元寫下月增 32％ 的佳績，整體營運呈現穩健成長態勢 。

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隨邊緣人工智慧應用持續拓展，致伸深化 AISF 人工智慧感測融合關鍵模組開發 。經營團隊鎖定智慧監控、車用電子及機器人等利基型市場，透過整合影像與聲學等感測技術，有效提升產品附加價值 。

針對永續經營，致伸已將減碳目標轉化為可衡量成果，目前集團再生能源使用率提升至 54.79％ 。公司通過 SBTi 1.5°C 淨零目標審查，範疇 1 與範疇 2 排放量較基準年顯著減少 26.07％ 。

為落實減碳行動，致伸領先業界導入內部碳定價機制，將碳成本納入投資與營運決策流程 。此舉協助事業單位在能效提升時精準納入碳管理考量，強化整體營運效率與長期競爭力 。