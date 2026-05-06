IMF全球GDP榜出爐 美國占比逾四分之一持續霸榜 中國穩居第二 印度意外落後

鉅亨網新聞中心 2026-05-07 06:30

國際經濟版圖再度刷新。國際貨幣基金組織 (IMF) 於 2026 年 4 月 27 日發布《世界經濟展望》顯示，2025 年全球 GDP 總量達 118.175 萬億美元，創歷史新高。在此框架下，全球經濟呈現「雙核心主導、結構分化加劇」的新格局，其中美國與中國合計貢獻近 45% 產出，主導全球經濟走勢。

（圖：Shutterstock)

從體量來看，美國以 30.77 兆美元穩居全球第一，也是唯一突破 30 兆美元門檻的經濟體，占全球比重約 26%，相當於每 4 美元全球產出中就有 1 美元來自美國。IMF 與多家機構分析指出，美國經濟優勢仍來自服務業體系、金融市場深度與美元地位支撐，即便面臨高利率與財政赤字壓力，短期內仍難被撼動。

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中國則以 19.63 兆美元排名第二，若納入港澳台整體經濟規模突破 21 兆美元，占全球約 17.79%。與美國偏重金融與消費不同，中國以完整製造業體系、內需擴張與新興產業為支撐，成為全球供應鏈關鍵樞紐。IMF 此前報告亦指出，中國經濟正由高速成長轉向高品質發展，對全球經濟穩定性影響持續提升。

第三至第六名的排名則出現顯著變化。德國以 5.05 兆美元位居第三，日本 (4.44 兆美元) 與英國 (4.00 兆美元) 分列第四與第五，而印度以 3.92 兆美元滑落至第六，未能如市場預期超越日德英，成為本次榜單最大變數之一。

分析指出，印度排名下滑主要受多重因素影響。首先，美元走強背景下，盧比貶值直接壓縮以美元計價的 GDP 規模；其次，印度調整統計口徑，剔除部分非正式經濟數據，使總量回歸更貼近國際標準。此外，外資流動波動、內需轉弱與製造業升級進度不如預期，也削弱其成長動能。多家國際機構近期報告亦指出，印度中長期潛力仍在，但短期波動性顯著提高。

第七至第十名依序為法國、俄羅斯、義大利與加拿大。其中俄羅斯以 2.59 兆美元重返全球前十，超越義大利，成為另一焦點。能源出口收入與匯率回穩被視為支撐其經濟的重要因素，也顯示在地緣政治壓力下仍具一定韌性。

在前十之外，巴西、西班牙、南韓與澳洲構成第二梯隊；而新加坡與瑞士等小型經濟體則憑藉高附加價值產業維持競爭力。

綜合 IMF 與多家機構觀察，當前全球經濟呈現三大趨勢：一是頭部經濟體地位穩固，中美雙極格局短期難以改變；二是傳統已開發國家成長放緩但體量穩定；三是新興市場分化加劇，部分國家因匯率與結構問題出現明顯波動。