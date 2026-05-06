北韓新版憲法 刪除「祖國統一」表述

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-06 21:17

據韓國政府 6 日（周三）公布的北韓新版憲法全文，北韓在憲法中新設領土條款，並刪除「祖國統一」表述，可見新版憲法反映了北韓國務委員會委員長金正恩提出的「兩國論」路線。

北韓領導人金正恩。（圖：新華社）

據《韓聯社》報導，政府當天在中央政府首爾辦公樓舉行媒體座談會，並公布北韓新版憲法。新版憲法從序言和正文中全面刪除「北半部」、「祖國統一」、「社會主義完全勝利」等與民族、統一有關的表述。

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金正恩於 2023 年底宣布兩韓是「敵對兩國關係」，並於 2024 年 1 月宣稱將修憲從新規定領土。據此，北韓在新版憲法中新設條款規定領土範圍，稱「北韓的領土包括北部與中華人民共和國和俄羅斯聯邦、南部與大韓民國接壤的領土，以及基於此劃設的領海和領空」。

引人關注的是，新版憲法並未寫入將韓方定性為「敵對國」的內容，修改前明文規定的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述也消失不見。

國務委員會委員長的權力和地位得到大幅強化。在國家機關權力排位順序中，國務委委員長居首，憲法將其定義為「國家首腦」。在北韓憲法中，國務委委員長的排位先於最高人民會議尚屬首次。

序言中「金日成—金正日主義」被刪，金正恩的執政理念「人民大眾第一主義」被寫入。憲法首次確立國務委員會委員長擁有核武力量指揮權。

憲法還刪除「免費醫療」、「無稅之國」等不切實際的福利條款，並在優撫對象中新增「海外軍事作戰參戰烈士」。

專家認為，從北韓新版憲法的內容看，北韓想要凸顯「正常國家」的形象。