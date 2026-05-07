鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-07 16:30

中國 A 股三大指數 7 日（周四）集體開高，早盤窄幅震盪，深成指和創指午前走高。午後兩市緩慢震盪走高，兩市漲幅擴大。

上證綜指 7 日收盤漲 0.48%，報 4,180.09 點；深證成指漲 1.18%，報 15,641.89 點；創業板指漲 1.45%，報 3,833.06 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 3.1440 兆元，較前一交易日減少 828 億元。

財信證券認為，市場仍處在放量上攻態勢中，指數行情有望延續。短期內，技術面上全 A 指數已經創下本輪新高，上漲阻力較小。

展望後市，美伊衝突降溫、美國總統川普訪華預期升溫，以及科技產業高景氣，A 股市場有望因此延續上漲行情。

國泰海通認為中國股市上升的勢頭遠未結束，並有望走出新高。首先，4 月 PMI 數據再度超出市場預期，2026 年第一季全 A 兩非盈利增速自 2021 年以來首次重回兩位數增長，中國傳統行業回穩、新興產業擴張、製造業全球化等增長邏輯逐步顯性化，2026 年中國經濟預期有望上修。

其次，4 月重磅會議時隔九個月再度提及資本市場，加上近期資本市場改革提速，隱含鞏固資本市場穩中向好形勢的政策態度。