鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 15:31

德國半導體巨頭英飛凌 (Infineon) 周三 (6 日) 公布最新財報，宣布上調 2026 全財年業績指引。受惠於人工智慧 (AI) 資料中心供電解決方案需求激增以及汽車領域訂單改善，公司對下半年增長展現強大信心。

AI需求激增與汽車市場回溫 英飛凌調升2026財年展望 (圖:shutterstock)

核心財務表現與展望

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在 2026 財年第二季，英飛凌營收達 38.12 億歐元，部門利潤為 6.53 億歐元，利潤率為 17.1%。基於當前強勁勢頭，英飛凌將 2026 全財年的營收預期從原先的「穩步增長」上調為「顯著增長」。

全年度部門利潤率預計將達到約 20%，高於先前預測的 17%-19% 區間。此外，調整後的自由現金流上調至約 16.5 億歐元。

AI 與汽車業務雙軌並進

執行長 Jochen Hanebeck 指出，AI 熱潮正持續擴大，英飛凌為 AI 資料中心提供的電力系統產品供不應求。公司預估 2026 財年來自 AI 相關領域的營收將達 15 億歐元，2027 財年有望進一步增長至 25 億歐元。

在汽車業務 (ATV) 方面，雖然電動車高壓元件市場面臨挑戰，但軟體定義汽車的積極發展抵消了負面影響。英飛凌在汽車市場的份額持續提升，驗證了其戰略方向的正確性。

組織簡化與策略投資