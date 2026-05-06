鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-06 11:24

TPU 材料大廠八貫 (1342-TW) 今 (6) 日公告今 (2026) 年 4 月營收為 3.49 億元、月減 5.81%、較去年同期大幅成長 44.5%，創下歷史同期新高，累計今年 1-4 月合併營收為 12.66 億元，年增達 24.1％。八貫今 (2026) 年以來，除了二月農曆新年假期工作天數減少，均維持在 3 億元以上高檔表現。

八貫4月營收年增44%創同期新高，受惠四大產品線出貨同步增長。(圖:八貫提供)

八貫表示，雖然在 4 月工作天數因逢連清明假期較 3 月減少，但 4 月營收僅月減 5.8％，得益於戶外產品持續加大出貨，帶動 4 月戶外產品線業績較 3 月成長 9％、年增 38.4％，加上醫療產品年增 61.5％、航海航太產品年增 12.4％與軍工產品較去 (2025) 年 4 月大幅成長 182％，使公司 4 月營收持續站逾 3 億元以上。

‌



八貫在戶外與醫療產品，於今年前 4 月已貢獻年成長逾 3 成的業績外，航海航太與軍工產品累計前 4 月業績亦維持與去年同期相當，也推升八貫前 4 月營收創下歷史同期新高。

八貫在 4 月底也經董事會決議通過，授權董事長在 2 億元額度內，預計辦理現金增資發行新股，藉此充實營運資金，進行擴產、提高備料與增加人力需求等營運規模擴張。