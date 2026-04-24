鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-24 19:00

TPU 機能廠八貫 (1342-TW) 公告今 (2026) 年第 1 季財報，八貫受惠戶外與醫療產品繳出亮眼業績，加上 3 月軍工業績月增達 125％，第 1 季稅後純益為 1.62 億元、季增 28.43%、年增 15.2％，繳出季、年雙位數成長的成績，單季每股稅後純益為 2.08 元，創歷年首季新高。

八貫第 1 季營收為 9.17 億元、季增 20.5%、年增 17.8%；毛利率為 27.2％、季增 1 個百分點、年減 1.6 個百分點，為訂單增加帶動產能滿載的規模經濟效益顯現，首季毛利率創近 3 個季度新高。

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另有業外匯兌淨利挹注，第 1 季稅後淨利率 17.7％，較季增 1.1 個百分點，初步達成公司今年提升獲利能力目標，年減 0.3 個百分比。

八貫在第 1 季戶外與醫療產品較去 (2025) 年同期分別成長 30％、27％，也推升第 1 季營收季、年雙增，公司得益於整體營收規模擴大，與營業費用控制得宜，使營業利益季增 33.4％、年增 15.7％，加上業外匯兌淨利 1,279 萬元挹注，得稅後淨利季增 28.4％、年增 15.2％，單季營收及獲利均繳出季年雙位數成長。

展望未來，八貫表示，公司憑藉高規格認證門檻與長期國際型客戶合作關係，第 1 季戶外與醫療產品繳出亮眼業績，航太救生亦較去年同期持平，加上 3 月軍工業績月增 125%。

在多元產品布局持續發揮綜效，以目前訂單能見度來看，至第 3 季產能稼動率可達滿載，公司已提前備齊今年 5 月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動。

八貫表示，隨著全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，公司航太與軍工產品線將成為業績成長的關鍵雙引擎，期盼在接單動能持續擴張下。法人估計，八貫全年度營收表現有望朝雙位數成長無虞。