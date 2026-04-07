鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-07 18:57

TPU 機能材料廠八貫 (1342-TW) 今 (7) 日公布今 (2026) 年 3 月營收為 3.7 億元、月增 51.37%、年增 31.74%，累計今年第 1 季營收為 9.17 億元、年增 17.77％，3 月及第 1 季營收同步改寫單月及單季歷史新高。八貫表示，主要受惠於航太、軍工產品需求強勁，公司接單與出貨動能持續升溫，在接單動能支持下，目前產能已滿載至 9 月底，訂單能見度維持一定水準。

八貫表示，3 月營收續創高峰，主要是航太與救生產品中，逃生滑梯用布領域已奠定主力供應商地位，出貨動能顯著增強，帶動航太救生在 3 月業績年月雙增雙位數成長，3 月與第 1 季營收同步改寫單月及單季歷史新高紀錄，展現公司接單與出貨動能持續升溫。

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加上今年戶外新產品鋪貨，通路銷售優於預期，帶動品牌客戶持續追加訂單，與全球醫療產品需求持續穩健，八貫憑藉高規格認證門檻與長期客戶合作關係，於多元產品布局持續發揮綜效，在整體訂單暢旺帶動下，3 月產能利用率顯著提升，繳出亮眼成績。

另近期全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，也帶動軍工相關需求快速成長，八貫受惠軍工客戶持續追加訂單，大幅提升 3 月軍工業績月增達 125％，使軍工產品成為 4 大產品線中值得關注的潛力業績高成長動能，且後續需求明確與穩定，整體訂單有望延續至今年底。

八貫強調第 1 季營收達 9.17 億元，不僅優於去 (2025) 年第 4 季 7.6 億元，亦大幅超越去年同期 7.8 億元，受惠於整體營收規模擴大，雖近期原料價格呈現上漲趨勢，公司已提前備齊今年 5 月前生產所需料件，並已與客戶溝通後續價格調整機制，以適度反映成本變動，在接單動能支持下，目前產能已滿載至 9 月底，訂單能見度維持一定水準。