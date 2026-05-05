〈華邦電法說〉Q1毛利率飆53.4% 單季大賺超過百億元、EPS 2.25元飆新高

記憶體廠華邦電 ( 2344-TW ) 今 (5) 召開法說會，並公布第一季財報，受惠 DRAM 與 Flash 價格同步大漲，單季毛利率衝上 53.4%，創下歷史新高，稅後純益破百億元，達 101.14 億元，季增 195.5%，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益達 2.25 元。

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華邦電指出，第一季產能利用率維持接近滿載，DRAM 與 Flash 需求同步走強，帶動整體記憶體營收大幅成長，漲價帶來的獲利效益也同樣驚人，若單看記憶體事業，毛利率已攀升至 57%，推升整體毛利率顯著改善。